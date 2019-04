Stuttgart (ots) -



"Marktcheck" am Dienstag, 2. April 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / Moderation Hendrike Brenninkmeyer



Müller, Rossmann und dm überbieten sich gegenseitig mit Rabatten und Aktionen, um Kundinnen und Kunden anzulocken. Profitieren diese tatsächlich davon oder sind solche Aktionen Augenwischerei? "Marktcheck" beobachtet einen Monat lang die Preise verschiedener Produkte in allen drei Drogerieketten, um die Tricks hinter den Rabattaktionen zu entlarven - mit erstaunlichen Ergebnissen. SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag, 2. April 2019, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen.



Weitere geplante Themen der Sendung:



Gummistiefel im Test - wirklich trockenen Fußes durch den April?



"Marktcheck" testet neun Gummistiefelpaare. Sie alle kosten unter 20 Euro, darunter Eigenmarken von Discountern sowie Markenschuhe aus dem Fachgeschäft. Das Labor weist in manchen Stiefeln bedenkliche Stoffe wie krebserregende PAKs (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) und hormonaktive Weichmacher nach - können diese Schuhe für ihre Träger gefährlich werden? Wie sieht es mit dem Tragekomfort und der Qualität aus?



Pauschalreisen - trotz des neuen Reiserechts drohen Fallen



Versteckte Kosten, verschobene Flüge, Dreck oder Baulärm im Hotel: Auch mit dem neuen Pauschalreiserecht liegen bei Pauschalreisen die Tücken im Detail. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, wie man sich am Urlaubsort verhalten muss, um später einen Mangel geltend machen zu können, und in welchen Fällen eine Pauschalreise sogar nach der Buchung noch teurer werden kann.



Trübe Gläser - mit einfachen Tricks wieder strahlend?



"Marktcheck" testet Vorschläge aus dem Internet, mit denen blind gewordene Gläser wieder klar werden sollen.



