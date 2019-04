BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer hat mit "Resignation pur" auf die Positionierung des britischen Parlaments zum Brexit reagiert und hält nun einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union für wahrscheinlicher.

Zuvor hatte das britische Unterhaus am Montag erneut alle möglichen Alternativen zum zwischen der britischen Regierung und der Europäischen Kommission ausgehandelten Austrittsabkommen zurückgewiesen.

"Das Einzige, was bleibt, ist, dass wieder alles abgelehnt wurde", sagte Grosse-Brömer. "Deswegen befürchte ich das, was ich am Anfang eigentlich nicht geglaubt habe: Dass es möglicherweise jetzt eben einen harten Brexit gibt, weil es auch so gewollt ist."

Er habe gedacht, die britische Demokratie sei "progressiver und zukunftsorientierter" als die sich jetzt darstelle, denn Abgeordnete müssten auch Lösungen anbieten.

Für ihn sei das Verhalten des Unterhauses eine "riesige Enttäuschung". "Es ist auch Resignation pur, das kann man so sagen", sagte Grosse-Brömer.

Bislang wurde das mit der Europäischen Kommission ausgehandelte Abkommen drei Mal vom britischen Unterhaus abgelehnt. Nun hat Großbritannien bis zum 12. April Zeit, um noch eine Lösung zu finden oder eine erneute Verschiebung des Brexit zu beantragen. Andernfalls scheidet Großbritannien aus der EU ohne Abkommen aus. Dies sieht die Europäische Kommission inzwischen als wahrscheinlichstes Szenario.

