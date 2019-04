Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: PSI AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PSI AG Unternehmen: PSI AG ISIN: DE000A0Z1JH9 Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2018 Empfehlung: ADD seit: 02.04.2019 Kursziel: EUR 19,00 Letzte Ratingänderung: 16/06/2009 Vormals: Kaufen Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00. Zusammenfassung: Der Umsatz des Jahres 2018 stieg um 7,0% auf EUR 199,2 Mio. (FBe: EUR 198,9 Mio.; 2017: EUR 186,1 Mio.), und das EBIT stieg um 15,6% auf EUR 15,5 Mio. (FBe: EUR 15,2 Mio.; 2017: EUR 13,4 Mio.). Die Zahlen lagen nahe bei unseren Prognosen und der Management-Guidance für Umsatz und EBIT von EUR 200 Mio. bzw. EUR 15 Mio. Die Konzern-EBIT-Marge erhöhte sich von 7,2% auf 7,8%. Grund hierfür war eine Steigerung der EBIT-Marge um 200 Basispunkte im Geschäftsbereich Energy Management. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Konzern-EBIT-Marge in den nächsten drei Jahren steigen wird, da die F&E-Kosten und der Materialaufwand im Verhältnis zum Umsatz nach Abschluss der Harmonisierung der Softwareplattform rückläufig sein werden. Die Steigerung des Auftragseingangs um 14,2% wurde gestützt durch spätzyklische Investitionen und die Kundenakzeptanz von neuen Produkten für Wachstumsbereiche wie Industrie 4.0, die intelligente Integration der Elektromobilität in kommunale Verteilnetze, die Ausrichtung der Netze auf die zukünftige Struktur der Energieerzeugung, und mathematische Prozesse, die Energienetzwerke in Sektorkopplungszenarien nachbilden. Bei der Analystenkonferenz über die 2018er Ergebnisse gab es kein Update bezüglich 'Vision 2022'. Für das Jahr 2022 haben wir bisher einen Umsatz von EUR 235 Mio. und eine EBIT-Marge von 10,0% angenommen. Nach der PRINS-Akquisition von der BTC AG passen wir diese Werte auf EUR 251 Mio. bzw. 9,6% an. Die Anpassung der EBIT-Marge nach unten spiegelt die Verschiebung des Umsatzmix in Richtung der niedrigeren Marge des Energiemanagements wider. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei einem Kursziel von EUR 19,00 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and maintained his EUR 19.00 price target. Abstract: 2018 results showed a 7.0% increase in sales to EUR 199.2m (FBe: EUR 198.9m; 2017: EUR 186.1m) and a 15.6% increase in EBIT to EUR 15.5m (FBe: EUR 15.2m; 2017: EUR 13.4m). The numbers were close to our forecasts and management guidance for sales and EBIT of EUR 200m and EUR 15m respectively. The group EBIT margin climbed from 7.2% to 7.8% driven by a 200 basis increase in the EBIT margin at the Energy Management division. We continue to expect the group EBIT margin to rise over the next three years as R&D costs and cost of goods sold fall as a percentage of sales with the completion of software platform harmonisation. Order intake growth of 14.2% was helped by late-cycle investment and also by customer acceptance of new products in growth areas such as Industrie 4.0, intelligent integration of electromobility into local transmission networks, grid configuration for the future structure of electricity generation, and mathematical processes which simulate energy networks under sector coupling scenarios. PSI gave no update to 'Vision 2022' during the analysts' conference for the 2018 results. For 2022 we previously assumed sales of EUR 235m and an EBIT margin of 10.0%. Following the PRINS acquisition from BTC AG we adjust these figures to EUR 251m and 9.6% respectively. The downward adjustment in the EBIT margin reflects the shift in the sales mix towards the lower margin Energy Management division. We maintain our Add rating and price target of EUR 19.00. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17763.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

April 02, 2019