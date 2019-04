Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Akzo Nobel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Unter anderem dank Kostensenkungen und weiterer Preiserhöhungen dürfte der niederländische Chemiekonzern gut abgeschnitten haben, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margen im Geschäft mit Beschichtungsstoffen und Autoreparaturlacken sollten gestiegen sein./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 04:39 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-04-02/11:30

ISIN: NL0013267909