Original-Research: USU Software AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu USU Software AG Unternehmen: USU Software AG ISIN: DE000A0BVU28 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 24,70 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann Umsatz- und Ergebnis im Rahmen der angepassten Prognosen, Projektverschiebungen belasten, Rückkehr zum Ergebniswachstum erwartet Die USU Software AG lag mit dem im Geschäftsjahr 2018 erreichten neuen Umsatzrekordwert in Höhe von 90,49 Mio. EUR (VJ: 84,36 Mio. EUR) innerhalb der im Dezember 2018 angepassten Prognose (89 - 91 Mio. EUR). Dennoch war das abgelaufene Geschäftsjahr umsatzseitig leicht unter den Erwartungen geblieben, da gemäß ursprünglicher Prognose von Umsatzerlösen in Höhe von 93 - 98 Mio. EUR ausgegangen war. Insbesondere Projektverschiebungen von US-amerikanischen Kunden mit einem Gesamtlizenzvolumen in Höhe von 2 - 3 Mio. EUR haben zu dieser schwächeren Umsatzentwicklung beigetragen. Besonders sichtbar wird diese Umsatzverschiebung anhand des Rückgangs der Lizenzerlöse auf 13,30 Mio. EUR (VJ: 15,56 Mio. EUR). Dem steht jedoch ein weiterer Anstieg der Wartungs-/SaaS-Erlöse auf 25,97 Mio. EUR (VJ: 22,28 Mio. EUR) gegenüber. Hier ist teilweise der zuletzt in der Branche vorherrschende Trend einer stärkeren Nachfrage nach SaaS-Lösungen abgebildet, was zulasten von Einzellizenzverkäufen geht. Da wir davon ausgehen, dass dieser Trend sich künftig sogar verstärkt fortsetzen sollte, dürften die über die Vertragslaufzeit ratierlich ausgewiesenen SaaS-Erlöse weiter an Bedeutung gewinnen. Schließlich profitierte die USU Software AG von einer weiterhin starken Consulting-Nachfrage und damit von einem weiteren Ausbau der Beratungsumsätze auf 50,42 Mio. EUR (VJ: 44,53 Mio. EUR). Die Projektverschiebung betraf in erster Linie margenstarke Einzellizenzverkäufe, was sich direkt negativ auf die Ergebnisentwicklung ausgewirkt hatte. Dementsprechend lag das um akquisitionsbedingte Sondereffekte bereinigte EBIT mit 4,13 Mio. EUR (VJ: 6,13 Mio. EUR) sowohl unter dem Vorjahreswert als auch deutlich unterhalb der ursprünglichen Unternehmensguidance (7,5 - 10 Mio. EUR). Ergebnisbelastend haben sich zudem die verstärkten Vertriebsinvestitionen für das internationale Wachstum sowie die nachfragebedingte Ausweitung der Beratermannschaft ausgewirkt. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 rechnet der USU-Vorstand mit Umsatzerlösen in Höhe von 98 - 101 Mio. EUR und einem bereinigten EBIT in Höhe von 7,5 - 10,0 Mio. EUR. Die Mittelfristprognose für das Jahr 2021 wurde zudem bestätigt. Es werden dann Umsätze in Höhe von 140 Mio. EUR und ein bereinigtes EBIT in Höhe von 20 Mio. EUR erwartet, allerdings wird hier ein anorganisches Wachstum in Höhe von 15,0 Mio. EUR eingerechnet. Bei unseren Prognosen orientieren wir uns an die Unternehmens-Guidance (ohne Akquisition), wobei wir für das laufende Geschäftsjahr jeweils die untere Grenze der Prognosebandbreite als realistisch einstufen. In unseren Umsatzprognosen für 2019 in Höhe von 98,50 Mio. EUR rechnen wir damit, dass zumindest ein Teil der verschobenen Projekte realisiert wird. Darüber hinaus sollten die Vertriebsbemühungen im Ausland (neue namhafte Vertriebsleiter in USA und Frankreich) Früchte tragen und das internationale Geschäft sichtbar ankurbeln. Parallel dazu sollte das Inlandsgeschäft auch von neuen Produkteinführungen sowie im ConsultingBereich weiterhin von einer hohen Auslastung profitieren. Skaleneffekte sowie der Wegfall einmaliger Aufwendungen dürfte eine Rückkehr zu deutlich höheren Rentabilitätsniveaus ermöglichen. Wir rechnen mit einer Verbesserung des bereinigten EBIT auf 8,08 Mio. EUR, welches bis 2021 weiter auf 18,07 Mio. EUR zulegen sollte. In unserem DCF-Bewertungsmodell haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 24,70 EUR je Aktie (bisher: 24,95 Mio. EUR) ermittelt und damit das alte Kursziel, welches wir bereits Anfang Januar gesenkt hatten, nahezu unverändert gelassen. Ausgehend vom in 2018 deutlich gefallenen Kursniveau vergeben wir für die USU-Aktie damit das Rating KAUFEN. In unserem DCF-Bewertungsmodell haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 24,70 EUR je Aktie (bisher: 24,95 Mio. EUR) ermittelt und damit das alte Kursziel, welches wir bereits Anfang Januar gesenkt hatten, nahezu unverändert gelassen. Ausgehend vom in 2018 deutlich gefallenen Kursniveau vergeben wir für die USU-Aktie damit das Rating KAUFEN.

