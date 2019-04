++ Macron und Merkel wollen Druck auf irischen Premierminister und "No-Deal"-Pläne ausüben ++ DE30-Rallye schwächt sich bei 200-Tage-Linie ab ++ Salzgitter bekundet Interesse an veräußerten Vermögenswerten aus ThyssenKrupp-Tata-Steel-Fusion ++ Die Erholung an den asiatischen Aktienmärkten hat sich heute entspannt, wobei der japanische Nikkei (JAP225) den Handelstag mehr oder weniger flach schloss und einige chinesische Indizes nachgaben. Andernorts wurden geringfügige Zuwächse festgestellt. Trotz dieser gemischten Stimmung eröffneten die meisten europäischen Aktienmärkte am Dienstag höher. Die größten Zuwächse verzeichneten in den ersten Handelsminuten die spanischen und polnischen Börsen. Chemieaktien legten zu, während sich Einzelhändler und Gesundheitsunternehmen unterdurchschnittlich entwickelten. Der DE30 stieg gestern heftig an, aber heute bleiben die Bullen verhalten. Der deutsche Leitindex befand sich in einer recht wichtigen Zone - einer Kombination aus der 11.700 Punkte-Marke und der 200-Tage-Linie (violette Linie). Falls Käufer die Kontrolle ...

