Villach (ots) - Erweiterung der Expertise im Bereich Health Care und Gesundheitstourismus



Als eines der führenden touristischen Beratungsunternehmen des Alpenraums stellt Kohl & Partner seit über 35 Jahren seinen Kunden umfassendes Know-How in den vier Bereichen Hotellerie & Gastronomie, Touristische Destinationen, Touristische Infrastruktur und Seminare & Trainings zur Verfügung. Mit seiner neuen Senior Beraterin Daniela Krienbühl erweitert das Consulting Unternehmen nun seine Expertise im Bereich Health Care und Gesundheitstourismus.



Ab April verstärkt Daniela Krienbühl als ausgewiesene Spezialistin im Bereich Strategie und Konzeptentwicklung im Medizin-Tourismus das 40-köpfige Kohl & Partner-Team. Die Senior Beraterin verfügt über einen Masterabschluss der FH St. Gallen in Health Service Management sowie einen Bachelor in Tourism & Hospitality der HTW Chur und betreut bei Kohl & Partner zukünftig die Bereiche Investitionsbegleitung und Machbarkeitsstudien für medizinische Angebote in Hotellerie und Tourismus.



Sieben Jahre lang war die gebürtige Schweizerin für die renommierte Grand Resort Bad Ragaz AG tätig und leitete dort zuletzt als Direktorin das "Medizinische Zentrum & Clinic Bad Ragaz". Von 2016 bis 2018 begleitete Krienbühl die Pre-Opening Phase sowie die Eröffnung des spektakulären Bürgenstock Resort Lake Lucerne. Als Director of Operations oblag ihr die Pre Opening-Projektleitung sowie nach Eröffnung die operative Leitung des "Waldhotels", dem speziell auf Medical Wellness spezialisierten Hauses des insgesamt vier Hotels umfassenden Bürgenstock Resorts. "Medizintourismus hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Die touristische Komponente ist dabei entsprechend zu gewichten", beschreibt Krienbühl. "Ich freue mich sehr, mein Wissen über den Aufbau und die Führung von medizinischen Instituten einzubringen."



Daniela Krienbühl wird im Büro der Kohl & Partner (Schweiz) AG in Zürich angesiedelt sein, mit ihrem Know-How jedoch das gesamte Kohl & Partner Netzwerk in Österreich, Deutschland und der Schweiz unterstützen.



Über Kohl & Partner:



Die Kohl & Partner GmbH ist ein unabhängiges und international tätiges Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt im alpinen Raum und mehr als 35 Jahren Erfahrung. Das Tourismusberatungsunternehmen mit Hauptsitz in Villach (Österreich) ist spezialisiert auf die Hotel- und Tourismuswirtschaft und verfügt aktuell über ein Netzwerk aus sieben Büros in vier Ländern sowie ein Berater-Team von über 40 Experten.



www.kohl.at



Kontakt: Karin Stefanie Niederer Kohl & Partner GmbH Hans-Gasser-Platz 9 9500 Villach, AUSTRIA Tel. 0043 (0) 4242 21123 E-Mail:karin.niederer@kohl.at



Pressekontakt: Yvonne Pollakowsky Kohl & Partner GmbH Hans-Gasser-Platz 9 9500 Villach, AUSTRIA Tel. 0043 (0) 4242 21123 E-Mail:yvonne.pollakowsky@kohl.at