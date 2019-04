Hamburg / Bonn (ots) -



Einkaufszettel auf dem Küchentisch liegen lassen oder wichtige Dinge beim Einkauf vergessen - das ist ab sofort Vergangenheit. Chefkoch, Europas größte Koch-Community, startet die SmartList - eine innovative, intuitive App, die es den Nutzern besonders einfach macht, für ihre Liebsten schnell das Passende zu besorgen und damit Zeit für mehr Genussmomente im Alltag zu gewinnen.



Besonders praktisch: Die Einkaufslisten können per E-Mail-Einladung mit mehreren Personen geteilt und von ihnen gemeinsam bearbeitet werden. Damit wird der Einkauf zur Teamarbeit und es ist an alles gedacht - egal ob für den Wochenendeinkauf der Familie oder die kulinarische Planung der nächsten Party. Dabei denkt und lernt die SmartList mit: Sie gruppiert alle Artikel in der Einkaufsliste automatisch und passend zur Sortierung im Supermarkt. Sie merkt sich, welche Artikel am meisten gekauft werden und in welcher Reihenfolge. Je öfter die App beim Einkauf genutzt wird, desto präziser passt sie sich an das Einkaufsverhalten der Nutzer an.



Im Inspirationsbereich der neuen App finden die Nutzer zu ihrer Einkaufsliste passende Rezeptvorschläge. Zudem lassen sich Rezepte und Zutatenlisten auch direkt aus der Chefkoch-App in die SmartList übernehmen. Für Leser des CHEFKOCH Magazins gibt es eine einzigartige Verknüpfung von Print und Digital: Gefällt ein Rezept, kann es mit Hilfe des QR-Code-Scanners der SmartList aus dem Heft in die App geladen und der Einkaufsliste hinzugefügt werden. Besonders zeitgemäß und innovativ: neben der klassischen Texteingabe lässt sich die Zutatenliste der App auch bequem per Spracheingabe bearbeiten. Im Laufe des Aprils wird zudem die Steuerung der App per Voice-Assistants Alexa und Google Home möglich sein.



Chefkoch hat bei der Entwicklung auf die Expertise seiner Community gesetzt: Rund 1.000 Chefkoch-Nutzer haben die App über mehrere Monate getestet und Feedback gegeben, das direkt in die Entwicklung mit eingeflossen ist. Die SmartList ist somit optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt.



Martin Meister, Geschäftsführer Chefkoch: "Das gemeinsame Essen ist für viele Menschen und Familien der wichtigste Moment des Tages. Gleichzeitig sind die Vorbereitungen dafür im stressigen Alltag die größte Herausforderung. Mit der SmartList lässt sich effektiv Zeit sparen für die wichtigen Genussmomente im Leben. Ich selbst darf die SmartList schon seit geraumer Zeit testen und sie ist mittlerweile im alltäglichen Einkaufsablauf meiner Frau und mir fest etabliert."



Die kostenlose Chefkoch SmartList gibt es für iOS und Android ab sofort im Appstore und im Playstore (www.chefkoch.de/smartlist).



