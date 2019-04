Daimler will seine Kosten drücken. Die frei werdenden Mittel sollen in Projekte wie selbstfahrende Autos, Elektromobilität, Wasserstoffantrieb, Hybride ecetera gesteckt werden. An der Börse kommen die Pläne des Daimler-Konzerns gut an. Die Aktie macht einen Satz nach oben und steht vor einem Kaufsignal.

