Eldorado Gold Corp. gab gestern bekannt, dass es nun die kommerzielle Produktion an der unternehmenseigenen Mine Lamaque in Quebec zum 31. März 2019 erreicht hat. Lamaque produziert Erz aus dem Triangle-Vorkommen.



Mit einer anfänglichen Lebensdauer von etwa sieben Jahren soll Lamaque 2019 etwa 100.000 bis 110.000 Unzen Gold produzieren. In den Jahren 2020 und 2021 soll die Fördermenge dann auf 125.000 bis 135.000 Unzen Gold gesteigert werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de