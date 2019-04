SHENZEN (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto- und Batterieentwickler BYD plant den Ausbau des eigenen Produktprogramms und präsentiert mit "e" eine neue Modellreihe. BYD will in Zukunft weitere Elektroautos auf den Markt bringen und hat dafür am 21. März 2019 eine neue Serie mit der Bezeichnung...

Den vollständigen Artikel lesen ...