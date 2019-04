Der Deutschland-Ableger des auf Hautkrankheiten spezialisierten japanischen Pharmakonzerns Maruho will für 6,60 Euro in bar knapp 10% der Aktien der Biofrontera AG (WKN: 604611) erwerben, wie heute bekannt wird. Der Kapitalmarkt zeigt großes Interesse: Auf Xetra werden bei einem Kursgewinn von +9,19% in den ersten Stunden nach Handelsbeginn 200.000 Aktien gehandelt, so viel wie sonst an mehreren Tagen zusammen.

Maruho ist mit einem Bestand von aktuell 20,31% bereits Großaktionär von Biofrontera. Mit dem neuen Angebot will Maruho seinen Anteil auf 29,99% ausbauen. Das Angebot bei 6,60 Euro pro Aktie entspricht einem Aufpreis von 16,61% gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Wir sagen Ihnen, warum Biofrontera - das bis dato einzige mittelständische Pharmaunternehmen in Deutschland mit einer Zulassung in Europa und den USA für ein selbst entwickeltes Medikament - ins Interesse der globalen Pharmaindustrie rückt.

