BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland hat es im vergangenen Jahr einen erneuten Rückgang der Straftaten gegeben. Sie sanken ohne Berücksichtigung rein ausländerrechtlicher Verstöße um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin bekanntgab. Erfasst wurden 5,393 Millionen solcher Straftaten nach 5,582 Millionen im Jahr zuvor. Insgesamt stellte die Polizei 2018 rund 5.556 Millionen Straftaten fest.

"Jede Straftat ist zwar eine zu viel, aber objektiv ist dies der niedrigste Wert seit Jahrzehnten", sagte Seehofer bei einer Pressekonferenz. Zum zweiten Mal in Folge gehe die Zahl der in Deutschland verübten Straftaten zurück. Die Kriminalitätsbelastung in Deutschland sei anhaltend rückläufig. Seehofer betonte aber, er würde "von einem Erfolg erst sprechen, wenn dieser Trend nachhaltig ist".

Die Diebstahlskriminalität sank 2018 um 7,5 Prozent und die Gewaltkiminalität um 1,9 Prozent. Einen deutlichen Zuwachs gab es beim Widerstand gegen die Staatsgewalt, was aber auch an veränderten Rechtsregeln lag. Die Aufklärungsquote stieg laut der neuen Statistik mit 56,5 Prozent auf einen neuen Höchststand nach 55,7 Prozent im Vorjahr.

Dies spiegele sich aber noch nicht durchweg im Sicherheitsempfinden der Bevölkerung, wie eine Bevölkerungsbefragung zur Kriminalitätswahrnehmung zeige. Weniger Straftaten und ein höheres Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung könnten "nur gelingen, wenn wir die personelle und sachliche Ausstattung der Sicherheitsbehörden weiter verbessern", betonte Seehofer. "Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, und wir werden alles dafür tun, dass das auch so bleibt", erklärte der Innenminister.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2019 05:44 ET (09:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.