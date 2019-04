Olten (ots) - Die Alternative Bank Schweiz will ihren

CO2-Fussabdruck messen, veröffentlichen und entsprechend den Vorgaben

des Pariser Klimaabkommens verkleinern. Sie hat zusammen mit 27

anderen sozial-ökologischen Banken aus der ganzen Welt ein

entsprechendes Versprechen unterzeichnet.



Die Alternative Bank Schweiz (ABS) hat das «Climate Change

Commitment» der Global Aliance for Banking on Values (GABV)

unterzeichnet. Zusammen mit 27 anderen Banken der GABV verpflichtet

sie sich damit, innerhalb der nächsten drei Jahren den

CO2-Fussabdruck ihrer gesamten Geschäftstätigkeit zu messen und zu

veröffentlichen. Letztlich will sie sicherstellen, dass die

Treibhausgasemissionen, die sie verursacht, dem Absenkungspfad

entsprechen, den das Pariser Klimaabkommen vorgibt.



Banken beeinflussen Klima entscheidend



Wertebasierte Banken und Finanzinstitute aus der ganzen Welt

anerkennen mit dem Commitment, dass die Anlage- und Kreditentscheide

aller Banken einen entscheidenden Einfluss auf das Klima haben», sagt

Martin Rohner, Vorsitzender der Geschäftsleitung der ABS. Jede Bank

könne entscheiden, welche Unternehmen und Projekte sie finanziere und

welche nicht. «Wenn sie ihre Treibhausgasemissionen bewerten, können

Banken bewusst in klimafreundliche Projekte und Unternehmen

investieren und so dazu beitragen, dass die Klimaerwärmung unter zwei

Grad bleibt», sagt Martin Rohner, der seit Februar auch im Vorstand

der GABV sitzt. Die Initiative der GABV sei ein praktisches Beispiel

dafür, was Banken tun könnten, um ganz konkret bei der Bewältigung

der Klimakrise mitzuwirken.



Niederländische Messmethode



Zur Berechnung des CO2-Fussabdrucks setzen die GABV-Mitglieder auf

eine Messmethode, die von einer Gruppe niederländischer Banken

entwickelt worden ist. Sie ist auf der Platform for Carbon Accounting

Financials (PCAF) einsehbar. Die Methode deckt für Banken relevante

Anlageklassen ab, wie etwa das börsennotierte Eigenkapital, die

Kreditvergabe, Hypotheken, gewerbliche Immobilien und

Unternehmensschulden. Das «Climate Change Commitment» ist Teil des

grösseren Engagements der GABV, einen positiven Wandel in der

Finanzindustrie in dringenden Sozial- und Umweltfragen

herbeizuführen.



Originaltext: Alternative Bank Schweiz AG

Kontakt:

Simon Rindlisbacher, Mediensprecher, Tel. 062 206 16 93, E-Mail:

medien@abs.ch