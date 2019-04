Bei der geplanten Übernahme von Spark Therapeutics durch Roche kommt Gegenwind auf. Mehrere Aktionäre des US-Spezialisten für Gentherapie haben an einem Gericht in Delaware Klage gegen die eigene Firmenspitze eingereicht. Spark Therapeutics wird vorgeworfen, wichtige Informationen vorenthalten zu haben. Das Management von Spark Therapeutics hatte seinen Aktionären im Rahmen der Übernahmeofferte von Roche Ende Februar empfohlen, das Angebot von 114,50 US-Dollar je Anteilsschein anzunehmen. Die Transaktion hätte ein Volumen von rund 4,8 Milliarden Dollar. Das Angebot an die Aktionäre läuft noch bis 3. April.

