Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) - Exelgyn, ein auf

Frauengesundheit spezialisiertes globales Pharmaunternehmen, hat die

Einrichtung einer neuen Website angekündigt: Abort-Report.eu. Ziel

dieser Website ist es, das Bewusstsein über Abtreibungen zu fördern,

um die Frauengesundheit besser zu verwalten.



Die Plattform, die von Exelgyn in Zusammenarbeit mit führenden

europäischen Gynäkologen und Geburtshelfern entwickelt wurde, hilft

den Frauen und medizinischen Fachkräften, für alle Mitgliedstaaten

der Europäischen Union sowie für Island, Norwegen und die Schweiz

Statistiken über Abtreibungen, Fertilität und Empfängnisverhütung zu

finden.



Exelgyn will mithilfe dieser Website sicherstellen, dass alle

Patientinnen und Ärzte über die notwendigen Informationen verfügen,

um die jeweils richtige Abtreibungsmethode zu wählen. Durch die

detaillierten landesspezifischen Vergleichsdaten können die Benutzer

der Website Datentrends einfach erkennen und in Verbindung bringen.

Außerdem haben sie die Möglichkeit, detaillierte Grafiken und

Tabellen herunterzuladen, um ihre Nachforschungen zu vereinfachen.



Das Online-Tool schließt eine Marktlücke und stellt einfach

zugängliche, zuverlässige und gut referenzierte Informationen über

Abtreibungen und Behandlungen bei der Frau zur Verfügung, was bisher

schwierig war.



Obwohl die Abtreibung unter bestimmten Bedingungen in den meisten

europäischen Ländern gesetzlich erlaubt ist, variieren die

rechtlichen und praktischen Gegebenheiten stark zwischen den

einzelnen Ländern (z. B. auf Verlangen der Frau und/oder aus

medizinischen Gründen, Durchführung von Abtreibungen bis zur 10., 12.

14. oder sogar 22. Schwangerschaftswoche), was zu einer großen

Ungleichheit führt.



Alle Daten, die auf Abort-Report.eu zur Verfügung gestellt werden,

stammen von öffentlichen oder referenzierten Quellen und wurden von

den Korrespondenten der verschiedenen Länder zusammengetragen und

geprüft: Nausikaä MARTENS (Belgien), Vesna STEPANIC (Kroatien),

Øjvind LIDEGAARD (Dänemark), Helle KARRO (Estland), Oskari

HEIKINHEIMO (Finnland), Ines THONKE (Deutschland), Gyula CSERMELY

(Ungarn), Catherine CHERY (Luxemburg), Mette LØKELAND (Norwegen),

Krystyna KACPURA (Polen), Bojana PINTER (Slowenien), Kristina

GEMZELL-DANIELSSON (Schweden) und Helene HULDI (Schweiz).



Die Website wird jedes Jahr aktualisiert, um den Änderungen, die

im vorherigen Jahr aufgetreten sind, Rechnung zu tragen.



Benutzer dieser Website, die daran interessiert sind, diese zu

verbessern und zusätzliche Daten zur Verfügung zu stellen, können uns

per E-Mail an info@exelgyn.com kontaktieren.



Über Exelgyn



Exelgyn ist ein globales Pharmaunternehmen, das auf

Frauengesundheit spezialisiert ist. Das Unternehmen gilt als Pionier

für den medizinischen Schwangerschaftsabbruch in Europa und auf den

Exportmärkten und wird sich auch in Zukunft darum bemühen, dass

Frauen zu dieser sicheren und wirkungsvollen Methode Zugang haben.



Exelgyn freut sich, auf bereits 30 Jahre medizinische Abtreibungen

seit der Entdeckung seiner Abtreibungspille zurückblicken zu können.

Derzeit werden die Produkte von Exelgyn (die in die WHO-Liste

unentbehrlicher Arzneimittel eingetragen sind) in mehr als 30 Ländern

vertrieben und haben bereits Millionen von Frauen geholfen, ihre

Schwangerschaft abzubrechen. Exelgyn sieht es als seine Aufgabe, die

medizinischen Fachkräfte und Frauen bei allen Schritten des

medizinischen Schwangerschaftsabbruchs zu begleiten.



Nordic Group verwendet Dateien mit Gesundheitsdaten, die im Rahmen

der Pharmakovigilanz gesammelt werden, medizinische Informationen und

Daten über die Qualität von Arzneimitteln, nachdem sie am Markt

eingeführt wurden. Diese Daten werden während einer Zeitspanne

aufbewahrt, die den Bestimmungen der DSGVO entspricht. Sie haben das

Recht, die gesammelten Daten einzusehen und zu korrigieren.

Kontaktieren Sie uns hierzu unter dataprivacy@nordicpharma.com. Sie

können auch bei unserem Datenschutzbeauftragten unter folgender

Adresse Beschwerde einlegen: dataprivacy@nordicpharma.com.



Weitere Informationen finden Sie auf Nordics Website

(http://www.nordicpharma.fr)



Logo -

https://mma.prnewswire.com/media/839519/Abort_Report_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/839517/EU_map.jpg

Photo -

https://mma.prnewswire.com/media/839518/Abort_Report_Figure.jpg

Photo -

https://mma.prnewswire.com/media/839516/Abort_Report_Chart.jpg



Originaltext: Exelgyn

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056612

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056612.rss2



Pressekontakt:

Cédric Brulé

cedric.brule@exelgyn.com

+33-1-70-38-50-79