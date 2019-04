Datum der Anmeldung:

29.03.2019



Aktenzeichen:

B3-53/19



Unternehmen:

Apollo Optik Holding GmbH & Co. KG, Schwabach; Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Brillenbär Verwaltungs GmbH, Berlin;



Produktmärkte:

Brillen, Kontaktlinsen, Vertrieb von Brillen Kontaktlinsen etc.



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Bayern