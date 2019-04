Datum der Anmeldung:

28.03.2019



Aktenzeichen:

B3-52/19



Unternehmen:

NMC Atlas L.P. (New Mountain), New York (USA); mittelbarer Erwerb eines wesentlichen Teils des Vermögens der Aceto Corporation, New York (USA); von der Aceto Agricultural Chemicals Corporation, New York (USA); und Aceto Reality LLC, New York (USA);



Produktmärkte:

API, Inhaltsstoffe für Nahrungsmittel, Spezialchemikalien



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-