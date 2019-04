Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Die Royal Canadian Mint lanciert drei interessante neue Münzen für Edelmetallinvestoren, die auf der Suche nach Bullionmünzen sind, welche sich durch ihre Reinheit, Sicherheit und ihr innovatives Design auszeichnen. Dazu gehören doppelseitig geprägte Maple-Leaf-Bullionmünzen in Gold und Silber, die jetzt erhältlich sind. Die neueste Bullionmünze der Münzanstalt aus 99,999 % reinem Gold aus der Serie "Call of the Wild" bildet einen Elch ab und kann ab dem 2. April 2019 bestellt werden, wenn die Auslieferung über unser Netzwerk von offiziellen Bullion-Distributoren beginnt.



Sowohl die GML als auch die SML haben eine Oberfläche mit einer Anordnung von präzise maschinell gearbeiteten Radiallinien und auf der Rückseite eine mikrogravierte Sicherheitsmarkierung in der Form eines Ahornblatts mit der Zahl "19", um das Ausgabejahr festzuhalten. Sie verfügen außerdem über die einzigartige Anti-Fälschungstechnologie "Bullion DNA" der Münzanstalt, und die SML verfügt darüber hinaus über einen MINTSHIELD-Oberflächenschutz, der speziell für Silbermünzen entwickelt wurde.



Die auf 2019 datierte "Moose" ist die neuste Münze der Royal Canadian Mint in der Serie "Call of the Wild" aus 99,999 % reinem Gold. Ihre Denominierung von 200 $ stellt den höchsten Wert für offizielle Zahlungsmittel unter den weltweit führenden 1-Unze-Goldbullionmünzen dar. Die Rückseite der Münze wurde vom kanadischen Künstler Pierre Leduc entworfen, der auf markante Art eine eindrucksvollen Elchbullen illustriert hat, hinter dem gebogene Linien den Klang seines unverkennbaren Rufs symbolisieren. Diese Goldbullionmünze präsentiert sich in einer edel gestalteten Verpackung im Kreditkartenstil, die ein Reinheitszertifikat mit Signatur des leitenden Prüfers der Münzanstalt enthält.



Bilder und Animationen dieser neuen Münze sind hier verfügbar.



Im Einklang mit einem Vertriebsmodell, das viele der großen Münzherausgeber der Welt verwenden, verkauft die Prägeanstalt Bullionmünzen nicht direkt an die Öffentlichkeit. Interessierte Käufer werden gebeten, einen renommierten Bullionhändler zu kontaktieren, um die neuen Münzen zu bestellen.



Über die Royal Canadian Mint



Die Royal Canadian Mint ist das Unternehmen der Britischen Krone, das für die Prägung und den Vertrieb der in Kanada umlaufenden Münzen verantwortlich ist. Die Münzanstalt gilt als eine der größten und vielseitigsten Münzanstalten weltweit. Sie bietet eine breite Palette an spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit zusammenhängenden Dienstleistungen in internationalem Maßstab. Nähere Informationen zur Royal Canadian Mint, ihren Produkten und Dienstleistungen sind zu finden unter www.mint.ca.



