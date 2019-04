Bremerhaven (ots) -



Bremerhaven neues Hotel The Liberty räumt ab: Die renommierte Fachzeitschrift Top Hotel zeichnete das im vergangenen Sommer neu eröffnete 4-Sterne-Superior-Haus mit dem ersten Platz unter den bundesweiten Neueröffnungen aus.



Die Argumentation der Jury: "Das ausgefeilte Storytelling beginnt im The Liberty Bremerhaven bereits an der Fassade. Dabei bleibt die an ein Schiff erinnernde Architektur nur der erste Hinweis auf ein Thema, das sich im Interior des Hotels stringent weiterzieht: die Geschichte der Auswanderer, die vom örtlichen Kai in eine neue Welt starten wollten." Damit ging Platz 1 in der Kategorie First Class an das Hotel The Liberty, vor dem Panoramahotel Waldenburg in Baden-Württemberg.



"Wir freuen uns riesig", so Direktorin Cornelia Meyer, die den Preis gemeinsam mit Walter Brandner, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Raphael Gruppe, zu der auch das The Liberty zählt, in München entgegennahm. Walter Brandner: "Die Rückmeldungen unserer Gäste waren von Beginn an äußerst positiv. Bremerhaven hat uns sehr gut aufgenommen und diese Auszeichnung spornt uns weiter an und zeigt, dass man mit ungewöhnlichen Konzepten erfolgreich sein kann.



Erst vor kurzem war das The Liberty vom DSFT (Deutsches Seminar für Tourismus und gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft) als barrierefrei zertifiziert worden und gilt als bestes Hotel der Seestadt Bremerhaven.



THE LIBERTY - Bremerhavens neues Themenhotel im Herzen der Havenwelten, direkt am Deutschen Auswandererhaus, dem faszinierenden Klimahaus und dem Zoo gelegen, setzt neue Maßstäbe in der Seestadt. Die thematische Anbindung an das Deutsche Auswandererhaus und New Yorks Freiheitsstatue als Namensgeberin spiegeln sich in allen 98 Zimmer und Suiten wider. Ebenfalls einzigartig in der Seestadt sind das Restaurant Mulberry Street sowie im Penthouse die NEW YORK BAR, die als angesagtester Treffpunkt Bremerhavens gilt. Das zur Hamburger Raphael-Gruppe zählende 4-Sterne-Superior-Haus bietet perfekte Aussichten über den historischen Hafen hinaus in Richtung Nordsee. www.liberty-bremerhaven.com



Die Raphael Hotels sind eine kleine Hotelgruppe mit lauter Perlen: Acht in Hamburg, eines in Schwerin und eines in Bremerhaven. Die Spannweite der unterschiedlichen Häuser reicht von modern und lebendig bis zur feinen Adresse mit eleganter Ausstrahlung. Dabei ist jedes Haus eine Persönlichkeit mit eigenständigem Charakter, der mit dem jeweiligen Standort harmoniert. Komfort zu maßvollen Preisen vereint mit herzlichem Service ist das Markenzeichen der Gruppe. Alle Raphael Hotels sind im Privatbesitz. Vier Häuser gehören der weltweiten Best Western Hotel-Kooperation an.



