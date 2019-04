Hamburg (ots) -



Das internationale Modeunternehmen präsentiert ab dem 18. April 2019 eine eigene nachhaltige Kollektion und baut damit seine Aktivitäten im Bereich Corporate Responsibility (CR) weiter aus.



Unter dem Namen "Sustainable Collection" präsentiert bonprix dieses Frühjahr erstmalig eine eigene Damenmodekollektion aus 20 kuratierten Styles, die in insgesamt 23 Ländern erhältlich sein wird. Die Kleidungsstücke bestehen aus den Materialien Bio-Baumwolle, Baumwolle der Initiative Cotton made in Africa, recycelter Baumwolle, recyceltem Polyester und TENCEL[TM] Lyocell. Als Artikelverpackung werden Polybags aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff eingesetzt.



Neben der Verwendung nachhaltiger Materialien kamen auch in der Produktion der Sustainable Collection umweltschonende Verfahren zum Einsatz. So gibt es spezielle Natural-Dye-Shirts, die mit natürlichen Stoffen wie Zitronenschalen, Rosenblüten und Lavendel gefärbt wurden. Während des Färbeprozesses wird auf den Einsatz von Chemikalien verzichtet. Beim Färben des für die Kollektion produzierten Jeansmaterials werden 15 Prozent Wasser eingespart. Passend zum Frühjahr/Sommer ist die Kollektion in gedeckten, aber frischen Farben gehalten. Neben leichten Blusen und T-Shirts bietet bonprix in seiner Sustainable Collection luftige Kleider und Hosen sowie gemütliche Strickjacken, die sich ideal miteinander kombinieren lassen.



Die erste nachhaltige Kollektion ergänzt eineinhalb Jahre nach der Vorstellung der bonprix CR-Strategie das Engagement des Unternehmens im Produktbereich. Bereits heute erfüllt fast jedes zweite Textil die Kriterien für ein nachhaltiges Produkt. bonprix ist größter Partner der Initiative Cotton made in Africa (CmiA) und verfolgt das Ziel, bis 2020 die Menge an nachhaltig erzeugter Baumwolle auf 100 Prozent zu erhöhen.



"Ich bin sehr stolz, dass wir nach intensiver Arbeit nun das Thema Nachhaltigkeit noch stärker auch in den Fokus unserer Kundinnen rücken", freut sich Rien Jansen, der als Geschäftsführer Einkauf, Marketing und Retail unter anderem verantwortlich für die CR-Strategie und deren Umsetzung bei bonprix ist. "Mit unserer Sustainable Collection bringen wir tolle Mode auf den Markt, die nicht nur gut aussieht, sondern auch durch nachhaltige Materialien und innovative Herstellung punktet." Die Kollektion wird nicht nur online in 23 Ländern präsentiert, sondern auch im neuen fashion connect Store von bonprix in der Hamburger Innenstadt. So trifft innovative Mode auf ein innovatives Retailgeschäft.



Die Sustainable Collection wird nach der Premiere am 18. April zweimal jährlich aufgelegt werden. Für 2019 ist der Launch der zweiten Kollektion für den 29. August geplant.



Weitere Informationen zur bonprix CR-Strategie finden Kundinnen und Interessierte auf einer eigenen CR-Website: https://www.bonprix.de/corporate/unsere-verantwortung/



Über bonprix



bonprix ist ein international erfolgreicher Modeanbieter und erreicht mehr als 35 Millionen Kunden in 30 Ländern. Das Unternehmen der Otto Group mit Sitz in Hamburg besteht seit 1986 und hat heute über 3.000 Mitarbeiter weltweit. Im Geschäftsjahr 2017/2018 (28. Februar) erwirtschaftete die bonprix Handelsgesellschaft mbH einen Umsatz von 1.56 Milliarden Euro und ist damit eines der umsatzstärksten Unternehmen der Gruppe. Bei bonprix erleben Kunden Mode und Shopping auf allen Kanälen - online, per Katalog oder in einem der Fashion Stores. Den Hauptanteil des Umsatzes macht mit mehr als 80 Prozent der E-Commerce aus. In Deutschland gehört www.bonprix.de zu den zehn umsatzstärksten Onlineshops*. Mit den Eigenmarken bpc, bpc selection, BODYFLIRT, RAINBOW und John Baner vertreibt bonprix ausschließlich eigene Mode mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Sortiment umfasst Damen-, Herren- und Kindermode, Accessoires, Heimtextilien und Wohnartikel.



*Quelle: Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2018" von EHI Retail Institute/Statista



