Wallisellen - Niedrigzinsen, demographischer Wandel, leere Rentenkassen, drohende Vorsorgelücke: Die Zukunft der Altersvorsorge in der Schweiz steht vor unsicheren Zeiten. Umso wichtiger wird es künftig sein, privat vorzusorgen. Mit Flex Saving bietet die Allianz Suisse ein neues Vorsorgeprodukt, das ungezwungenes Sparen mit dem Schutz einer Lebensversicherung verbindet - und darüber hinaus mit 0,75 Prozent eine attraktive Gesamtverzinsung aufweist.

Die Probleme sind nach der Ablehnung des Reformvorhabens Altersvorsorge 2020 ungelöst, gleichzeitig steigt die Vorsorgelücke in der 1. und 2. Säule. Hinzu kommt, dass nur etwa 50 Prozent der Schweizer Bevölkerung die Möglichkeiten zum Vorsorgesparen in der Säule 3a nutzen - trotz der vielen Vorteile, welche diese mit sich bringen. Der Bedarf für entsprechende Angebote ist also gross.

Einfach, flexibel, sicher

Mit dem neuen Produkt "Flex Saving" verbindet die Allianz Suisse das Beste aus zwei Welten: Ungezwungenes Sparen mit dem Risikoschutz einer Lebensversicherung. Und das ganz einfach und flexibel: Beim Sparteil entscheiden die Kundinnen und Kunden selbst, wann und wieviel sie sparen wollen. Bis zum gesetzlichen Maximum in der Säule 3a von derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...