Wallisellen (ots) - Niedrigzinsen, demographischer Wandel, leere

Rentenkassen, drohende Vorsorgelücke: Die Zukunft der Altersvorsorge

in der Schweiz steht vor unsicheren Zeiten. Umso wichtiger wird es

künftig sein, privat vorzusorgen. Mit Flex Saving bietet die Allianz

Suisse ein neues Vorsorgeprodukt, das ungezwungenes Sparen mit dem

Schutz einer Lebensversicherung verbindet - und darüber hinaus mit

0,75 Prozent eine attraktive Gesamtverzinsung aufweist.



Die Probleme sind nach der Ablehnung des Reformvorhabens

Altersvorsorge 2020 ungelöst, gleichzeitig steigt die Vorsorgelücke

in der 1. und 2. Säule. Hinzu kommt, dass nur etwa 50 Prozent der

Schweizer Bevölkerung die Möglichkeiten zum Vorsorgesparen in der

Säule 3a nutzen - trotz der vielen Vorteile, welche diese mit sich

bringen. Der Bedarf für entsprechende Angebote ist also gross.



Einfach, flexibel, sicher



Mit dem neuen Produkt "Flex Saving" verbindet die Allianz Suisse

das Beste aus zwei Welten: Ungezwungenes Sparen mit dem Risikoschutz

einer Lebensversicherung. Und das ganz einfach und flexibel: Beim

Sparteil entscheiden die Kundinnen und Kunden selbst, wann und

wieviel sie sparen wollen. Bis zum gesetzlichen Maximum in der Säule

3a von derzeit 6'826 Franken für Angestellte sind keine Grenzen

gesetzt. Dabei profitieren die Sparerinnen und Sparer nicht nur von

den entsprechenden Steuervorteilen: Die Gesamtverzinsung auf das

angesparte Kapital beträgt derzeit 0,75 Prozent und ist damit eine

der attraktivsten Verzinsungen im Schweizer Markt, gerade im

Vergleich mit entsprechenden Banklösungen.



Mit der im Produkt integrierten Sparausfallversicherung ist die

Altersvorsorge im Falle einer Invalidität zudem abgesichert. Der

Kunde legt dabei zu Vertragsbeginn fest, wie viel die Allianz Suisse

im Fall einer Erwerbsunfähigkeit für ihn weitersparen soll. "Das

Konzept von Flex Saving entspricht absolut dem Zeitgeist und ist in

dieser Form im Schweizer Versicherungs-markt bislang einzigartig",

betont Monika Behr, Leiterin Leben der Allianz Suisse. "Damit

ergänzen wir unser Produktportfolio optimal und sprechen breite

Kundengruppen an, für die Altersvorsorge, aber auch volle

Flexibilität eine wichtige Rolle spielen."



Für alle Altersgruppen



"Flex Saving" ist nicht nur für junge Erwachsene attraktiv, deren

Budget schwankend und manchmal knapp ist, aber die dennoch flexibel

etwas für das Alter zurücklegen wollen. Familien kommt diese

ungezwungene Art des Vorsorgesparens mit der Sparausfallversicherung

sehr entgegen und ergänzt bestehende Lebensversicherungen optimal.

Zudem können damit Steuern gespart und durch die Möglichkeit der

Verpfändung der Grundstein für ein Eigenheim gelegt werden. Aufgrund

der kurzen Mindestlaufzeit von fünf Jahren können aber auch Personen

über 50 Jahre noch letzte Vorsorgelücken schliessen. "Flex Saving"

ist also eine moderne Sparlösung für alle Altersgruppen. Bei Bedarf

kann das Produkt noch mit weiteren Versicherungsbausteinen wie

Todesfallversicherung oder Erwerbsunfähigkeitsrente ergänzt und damit

die Sicherheit erhöht werden.



Verlustfreier Vorbezug



Und sollte das Kapital früher als gedacht benötigt werden, zum

Beispiel für den Erwerb eines Eigenheims oder bei einer

Selbstständigkeit, kann das angesparte Kapital problemlos vorbezogen

werden. Der Rückkaufswert entspricht den einbezahlten Sparprämien

zuzüglich Zinsen und ohne Kosten auf dem Sparteil. "Wir sind davon

überzeugt, dass wir mit Flex Saving eine Angebotslücke schliessen und

versprechen uns viel von der neuen Produktgeneration", ist Monika

Behr vom Erfolg überzeugt.



