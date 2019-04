Die Mologen-Aktie (WKN: A2LQ90) schießt heute in der Spitze +38% ins Plus und das gänzlich ohne News. Nachdem das Papier des Antikrebsforschers in den vergangenen Wochen stark verloren hatte, könnte es sich um eine Erholungsrallye handeln.

Im Mittelpunkt steht weiter die aktuelle Platzierung. Bisher hat sich Mologen noch nicht offiziell zum erfolgreichen Abschluss geäußert. Altaktionäre waren aufgerufen, bis gestern ihre Bezugsrechte für neue Aktien zu je 2,10 Euro auszuüben. Mologen hatte im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung auf einen Finanzbedarf von "mindestens 4 Millionen Euro" verwiesen, der es der Gesellschaft nach eigener Einschätzung erlauben würde, von den Wirtschaftsprüfern einen "uneingeschränkten Bestätigungsvermerk" für den Jahresabschluss 2018 zu erhalten.

