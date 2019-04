Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gestiegene Neubewertungen seien der Grund für das neue Kursziel, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der deutsche Wohnimmobiliensektor sei der von ihm bevorzugte in Europa und unter den Einzelwerten seien Vonovia und Grand City seine Favoriten. Für Ado Properties nimmt der Experte nun aber eine etwas konservativere Haltung ein./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 01:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-04-02/13:09

ISIN: DE000A0HN5C6