Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Verlangsamung der Weltwirtschaft hat sich auch im 1. Quartal 2019 fortgesetzt, so die Experten von Swisscanto Invest.Zudem sei in den führenden Industriestaaten die Teuerung auf den niedrigsten Stand seit knapp drei Jahren gefallen. In den USA seien allerdings Sonderfaktoren für das schwache 1. Quartal mitverantwortlich gewesen, sodass künftig wieder mit einer Wachstumsbelebung gerechnet werden dürfe. Der Blick auf Europa falle wenig berauschend aus. Aber immerhin habe sich die konjunkturelle Lage stabilisiert und es gebe erste zaghafte Lichtblicke. Auch für China gebe es einzelne Lichtblicke. Dank diverser Stimulierungsmaßnahmen sei in den nächsten Monaten mit einer Stabilisierung des Wachstums zu rechnen. ...

