Linz (www.anleihencheck.de) - Die Australische Zentralbank (RBA) beließ heute ihren Leitzinssatz bei 1,50% und änderte nichts an ihrer neutralen geldpolitischen Ausrichtung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie sehe erhöhte Risiken für globales Wirtschaftswachstum, gleichzeitig sei aber die zuletzt aufgehellte Stimmung hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft eine gute Nachricht für Australien als Rohstofflieferant für Ostasien. Der australische Arbeitsmarkt entwickele sich positiv und der heute zu präsentierende Budgetentwurf der Regierung dürfte angesichts der bevorstehenden Wahlen unterstützend wirken. (02.04.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...