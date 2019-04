Wien (www.fondscheck.de) - Harald Rieger, der neue Retail-Vertriebschef der DWS in Deutschland und Österreich, sieht die Zeiten der hohen Mittelabflüsse aus Flaggschifffonds wie DWS Top Dividende (ISIN DE0009848119/ WKN 984811), DWS Concept Kaldemorgen (ISIN LU0599946893/ WKN DWSK00) und DWS Multi Opportunities (ISIN LU1254146563/ WKN DWS2BC) als beendet an, so die Experten von "FONDS professionell". ...

