Thema bleibt weiterhin der Brexit-Verlauf. Sollte es wirklich zu einem harten Brexit kommen, dürfte die aktuelle Euphorie im DAX schnell verfliegen und ein starker Kursrückgang erfolgen. Dies würde auch mit dem aktuellen Bild im Monatschart im DAX im Einklang stehen. Selbst bei einem Ausbruch nach oben wäre die Luft sehr schnell dünn.

Ein längerer Rücklauf ist so oder so wahrscheinlich. Entweder als langfristige Wiederaufnahme des Abwärtstrends mit Kursziel um 9.500 Punkte am unteren Fibonacci-Fächer im Monatschart. Oder als Korrektur auf den vorherigen starken Kursanstieg mit Ziel 11.000 Punkte. Und dann wieder steigenden Kursen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 11.680 Punkten.

Brexit-Verlauf im Fokus!

Indikatoren drehen auf long.

Anlaufmarken nach unten bei 11.600, 11.500, 11.450 und 11.400 Punkten, nach oben bei 11.600 und 11.700 Punkten.

Im großen Bild im Monatschart Fibonacci-Fächer beachten!

Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Kursanstieg von Anfang April bis Ende Juli.

Gebert-Börsenindikator (April)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat März: Kaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...