Das Analysehaus RBC hat Engie von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 14,50 Euro gesenkt. Der Kapitalmarkttag des Versorgers sei enttäuschend verlaufen, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Nettoergebnis bis 2021 sei zwei bis drei Prozent niedriger ausgefallen als der Markt erwartet habe./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2019 / 01:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / 01:24 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-04-02/13:21

ISIN: FR0010208488