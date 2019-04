Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Ludwig Beck AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Ludwig Beck AG Unternehmen: Ludwig Beck AG ISIN: DE0005199905 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 02.04.2019 Kursziel: 30,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank Laser Nach enttäuschendem Geschäftsjahr 2018 auch für 2019 nur geringe Verbesserungen in Sicht Ludwig Beck hat vergangenen Freitag seinen Geschäftsbericht veröffentlicht, nachdem das Unternehmen bereits Anfang Januar Umsatzzahlen berichtete und Anfang Februar aufgrund der bilanziellen Vorkehrungen für den angestrebten Verkauf von Wormland einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 0,8 Mio. Euro in Aussicht gestellt hatte. Für 2019 gab das Unternehmen einen vorsichtigen Ausblick, der unter unseren Erwartungen lag. Der Bruttoumsatz verfehlte in 2018 mit 166,0 Mio. Euro den Vorjahreswert um 4,2%. Damit konnte sich Ludwig Beck trotz der guten Positionierung dem negativen Branchentrend im vergangenen Geschäftsjahr nicht entziehen. Das Segment Ludwig Beck generierte rückläufige Erlöse i.H.v. 95,5 Mio. Euro (-3,5%), in dem jedoch der Online-Handel die Erwartungen des Unternehmens erfüllte. Das Segment Wormland erzielte mit 70,5 Mio. Euro einen Wert, der rund 5% unter dem des Vorjahres lag. Das EBIT verzeichnete einen Rückgang auf rund 2,0 Mio. Euro (-69,7%). Neben der operativen Verschlechterung bei Ludwig Beck (EBIT 2018: 7,6 Mio. Euro, -14,3%) und Wormland (EBIT ohne Impairment: -3,2 Mio. Euro) schlugen hier die Abschreibung des Buchwertes von Wormland i.H.v. 2,5 Mio. Euro negativ zu Buche. Das Nettoergebnis war wie bereits vom Unternehmen avisiert mit -0,8 Mio. Euro negativ. Aus diesem Grund wird der Vorstand der Hauptversammlung am 03. Juni vorschlagen, für 2018 keine Dividende auszuschütten. Vor dem Hintergrund der geringen Visibilität als Folge des anhaltenden Verdrängungswettbewerbs durch den Online-Handel, aber auch aufgrund der Einflüsse der IFRS 16-Änderungen (Leasing), gab Ludwig Beck eine sehr verhaltene Prognose (inkl. Wormland) für das laufende Geschäftsjahr. Die avisierte Spanne beim Bruttoumsatz zwischen 165 und 170 Mio. Euro und insbesondere das angestrebte EBT in der Bandbreite von 1,5 bis 2,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro) lagen selbst ohne den negativen Effekt durch IFRS 16 i.H.v. 1,6 Mio. Euro jedoch unter unseren Erwartungen (EBT MONe alt: 6,2 Mio. Euro). Wir haben dementsprechend unsere Annahmen nach unten revidiert sowie die bilanziellen Änderungen durch IFRS 16 in unserem Modell implementiert. Thematisch wird das laufende Geschäftsjahr u.a. durch den geplanten Verkauf von Wormland geprägt sein. Mit einer erfolgreichen Veräußerung würde sich das Unternehmen auf sein profitables Stammgeschäft in München sowie den wachsenden Online-Handel fokussieren und sich dementsprechend aus dem volatilen Filialgeschäft zurückziehen, was u.E. einen positiven Katalysator für den Aktienkurs darstellen würde. Fazit: Ludwig Beck blickt auf ein schwaches 2018 zurück und gab aufgrund des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes und der Effekte durch IFRS 16 eine verhaltene Guidance für 2019. Dennoch könnte sich ein erfolgreicher Verkauf von Wormland nicht nur positiv auf Ludwig Becks Equity Story, sondern auch auf die Profitabilität des Unternehmens auswirken. Aufgrund des begrenzten Kurspotenzials zu unserem gesenkten Kursziel von 30,00 Euro(zuvor: 33,00 Euro, inkl. Wormland) und eines kurzfristig zu erwartenden verhaltenen Newsflows senken wir das Rating jedoch von Kaufen auf Halten. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 