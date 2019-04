Nach Darstellung des Analysten Stefan Scharff von SRC Research hat die CA Immobilien Anlagen AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) den Nettogewinn um 30 Prozent gesteigert. Dabei habe das Unternehmen unter anderem von einem deutlichen Anstieg des Portfolios profitiert. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel für die CA Immo-Aktie, nimmt aufgrund der jüngsten Kursgewinne sein Rating aber etwas zurück.

Nach Analystenaussage habe der Nettogewinn um 30 Prozent auf 305 Mio. Euro zugelegt und dabei von mehreren Faktoren profitiert: Neben dem deutlichen Portfolioanstieg um 17 Prozent auf 4,5 Mrd. Euro seien auch das sehr gute Vermietungsergebnis und der weiter sehr hohe Vermietungsstand von über 94 Prozent Gründe hierfür. Zudem habe das Unternehmen von den weiter rückläufigen Finanzierungskosten profitiert, was sich in einem Cost of Debt von nur noch 1,7 Prozent (GJ 2017: 1,9 Prozent) widerspiegele. Beim FFO I habe CA Immo ebenfalls eine deutliche Steigerung um 11 Prozent auf 118,5 Mio. Euro erreicht und damit das selbst gesetzte Ziel von mindestens 115 Mio. Euro übertroffen.

Die gute Geschäftsentwicklung und die gute Entwicklung der CA Immo-Aktie werde sich nach Ansicht des Analysten weiter fortsetzen. Er halte das vom Management ausgegebene Target von mindestens 125 Mio. Euro für den 2019er FFO I für realistisch - und vielleicht sogar etwas zu vorsichtig, weshalb die Gesellschaft zukünftig positiv überraschen könne. Nach Vorlage des Zahlenwerks für 2018 ermittelt der Analyst ein Kursziel von 36,00 Euro (zuvor: 34,00 Euro) nimmt nach dem jüngsten Kursanstieg das Rating aber auf "Accumulate" (zuvor: "Buy") zurück.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.04.2019, 12:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 02.04.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/CA_Immo_2April2019.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.