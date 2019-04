Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 46,50 auf 42,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kosten für die Versteigerung der neuen Mobilfunkfrequenzen seien mittlerweile auf mehr als 2 Milliarden Euro gestiegen. In den Aktienkursen der Konzerne dürfte eine teure Auktion sowie der Aufbau eines Mobilfunknetzes durch 1&1 Drillisch aber eingepreist sein, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Tang kürzte nach den jüngsten Quartalszahlen von Drillisch die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2023 angesichts des schwächer als erwartet ausgefallenen Ausblicks. Dies habe ihn auch zu einer Kürzung der Ebitda-Prognosen für die Muttergesellschaft United Internet veranlasst./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-04-02/13:58

ISIN: DE0005545503