Aalto Capital AG: Mehr Service, mehr Synergien, eine Gruppe: Aalto Capital und Harrier Capital fusionieren und eröffnen ein Büro in New York DGAP-News: Aalto Capital AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Aalto Capital AG: Mehr Service, mehr Synergien, eine Gruppe: Aalto Capital und Harrier Capital fusionieren und eröffnen ein Büro in New York 02.04.2019 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Helsinki, London, München, New York, 2. April 2019 Mehr Service, mehr Synergien, eine Gruppe: Aalto Capital und Harrier Capital fusionieren und eröffnen ein Büro in New York Die finnisch-deutsche Aalto Capital und die britische Harrier Capital haben ihre Geschäfte zu einer Gesellschaft zusammengeführt, die Unternehmer und wachsende Unternehmen in ganz Europa und den Vereinigten Staaten völlig unabhängig im Investment Banking berät. Im Zuge der Fusion wird die neue Gesellschaft einen Standort in New York eröffnen. Das aufstrebende Unternehmen wird unter dem Namen Aalto Capital weitergeführt. Da die Bedürfnisse von Unternehmen immer globaler werden, steigt in ganz Europa und in den Vereinigten Staaten die Nachfrage nach integrierter Finanzberatung. Aalto Capital unterstützt die Unternehmen dabei, ihre Ziele zu erreichen und berät in den Bereichen Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung, Mergers and Acquisitions, IPOs und Investor Relations. Mit ergänzenden Dienstleistungen und einer internationalen Präsenz wird die neu gegründete Aalto Capital ihren Kunden in vielen Ländern einen nahtlosen Service bieten. Darüber hinaus wird das neue Büro in New York das globale Netzwerk stärken, die Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern und die Expansion der Gruppe beschleunigen. Die Kunden von Aalto Capital profitieren von einem breiten Spektrum an wettbewerbsfähigen, maßgeschneiderten Finanz- und M&A-Beratungsdienstleistungen auf internationaler Basis. "Dieser Unternehmenszusammenschluss ist strategisch und operativ sehr sinnvoll. Unsere Kunden benötigen mehr integrierte Finanzdienstleistungen auf den globalen Finanzmärkten und unsere Teams in verschiedenen Ländern verfügen über komplementäre Stärken. Mit unseren gemeinsamen Ressourcen sind wir in der Lage, nicht nur unsere bestehenden Kunden, sondern auch größere Kunden in ganz Europa besser zu bedienen. Darüber hinaus stellt unsere Unabhängigkeit sicher, dass wir unseren Kunden immer den besten Service bieten können", sagt Manfred Steinbeisser von Aalto Capital. Aalto Capital vereint eine Gruppe von Fachleuten, die sich sehr gut kennen und seit vielen Jahren im Investment Banking zusammenarbeiten. "Bei unserem Geschäft dreht sich alles um Menschen und Beziehungen. Wir sehen durch die Fusion, dass unsere Zusammenarbeit und Dienstleistungen zwischen verschiedenen Büros stärker integriert sein werden als durch ein lockeres Geschäftsnetzwerk. Wir stehen bereits fast täglich in Kontakt, so dass die Zusammenführung unserer Geschäfte für uns ein natürlicher Schritt ist. In Zukunft werden wir weitere Expansionsmöglichkeiten verfolgen", sagt Michael Hough von Harrier Capital. "Nach unserer 10jährigen Geschichte in Finnland ist dies ein logischer Schritt für uns. Wir freuen uns über unsere positiven Erfahrungen aus der Fusion mit dem Münchner Unternehmen vor zwei Jahren und ziehen eine positive Bilanz aus unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Harrier. Wir brennen darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden besser denn je zu erfüllen und Corporate Finance-Dienstleistungen in einem größeren internationalen Markt anzubieten", sagt Liro Aalto-Setälä von Aalto Capital. Aalto Capital befindet sich im Besitz seiner Gesellschafter und ist von seinen Büros in London, München, Helsinki und New York aus tätig. Über Aalto Capital Aalto Capital ist ein zuverlässiger Berater für alle Corporate Finance, Capital Markets und M&A-Transaktionen. Aalto Capital bietet ein breites Spektrum an Finanz-, M&A- und Investor-Relations-Beratungsdienstleistungen für private und börsennotierte Unternehmen und Private-Equity-Fonds an, die es ihnen ermöglichen, langfristig zu wachsen. Die Eckpfeiler der Geschäftsphilosophie von Aalto Capital sind Langlebigkeit in den Kundenbeziehungen und ein tiefes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden, kombiniert mit unbestrittenem Vertrauen zu jeder Gelegenheit. Die breite Palette der am Markt angebotenen Finanzierungsmöglichkeiten mag unklar und unergründlich erscheinen - mit langjähriger Expertise und Erfahrung hilft Aalto Capital seinen Kunden, die richtige Lösung für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Die Büros von Aalto Capital befinden sich in Helsinki, London, München und New York. Darüber hinaus umfasst das geografische Netzwerk und das Partnernetzwerk ganz Europa, Russland, Asien, den Mittleren Osten und die USA. Mehr dazu unter www.aaltocapital.com Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: London: John McRoberts john.mcroberts@aaltocapital.com +44 7775 703779 München: Helmut Stichlmair helmut.stichlmair@aaltocapital.com +49 89 89867770 Helsinki: Pekka Halonen pekka.halonen@aaltocapital.com +358 405877000 New York: Raul Vidal raul.vidal@aaltocapital.com +1 917 753 6661 Für Investor Relations kontaktieren Sie bitte: München: Susan Hoffmeister susan.hoffmeister@aaltocapital.com +49 89 89867770