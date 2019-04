Es ist keine leichte Zeit für Silberanleger: Der Silberpreis hängt aktuell in den Seilen und es kommt keine Dynamik nach oben auf. Obwohl Gold nur rund acht Prozent unter dem Hoch aus dem Jahr 2016 notiert, sind es bei Silber über 30 Prozent. Der Abgesang mit einstelligen Kurszielen auf den Silberpreis hat längst begonnen. Doch ist das, was wir aktuell sehen, wirklich so ungewöhnlich? Nein!

Den vollständigen Artikel lesen ...