Gegen die Vormachtstellung von US-Konzernen in der Digitalbranche hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) forcierte Anstrengungen auf europäischer Ebene gefordert. Nötig sei eine "europäische Datenindustriepolitik", sagte Heil am Dienstag in Berlin. So sei bei der Förderung der Künstlichen Intelligenz ein auf Deutschland beschränkter Ansatz zu kleinteilig. Nötig sei vielmehr eine europäische, soziale "Datenökonomie". Heil äußerte sich bei der Vorstellung des Buchs "Das Ende der Mittelschicht" in Berlin. Für die politische Begleitung der digitalen Umbrüche sei "realistische Zuversicht" nötig, mahnte Heil. Ängste sollten nicht geschürt werden./bw/DP/mis

