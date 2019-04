Endlich! Nachdem Sangamo zuletzt die Anleger nicht überzeugen konnte, kann das Unternehmen am heutigen Tag mit starken Studiendaten aufwarten. Die Aktie notierte den ganzen Tag im Minus, mit Bekanntwerden der News drehte das Papier jedoch kräftig ins Plus. Am frühen Nachmittag liegt die Aktie von Sangamo bei Lang & Schwarz etwa 39 Prozent vorne. Sangamo und der Partner Pfizer haben vorläufige Daten einer Phase-1/2-Studie mit der Gentherapie SB-525 zur Therapie schwerer Hämophilie A vorgelegt. Insgesamt wurden acht Patienten behandelt. Die Daten zeigten, dass SB-525 im Allgemeinen gut vertragen wurde und eine gute Wirkung hatte. Edward Conner, Chief Medical Officer von Sangamo kommentierte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Pfizer, um SB-525 möglicherweise zu einer Registrierungsstudie weiterzuentwickeln."

