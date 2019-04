Baden-Baden (ots) - Samstag, 13. April 2019 (Woche 16)/02.04.2019



13.30 h - 16.30 h: Für RP+BW geänderten Programmablauf beachten!



13.30 (VPS 13.29) BW+RP: Auto-Ikonen: NSU Ro 80 Das Wankelauto Erstsendung: 27.03.2016 in SWR/SR



14.00 BW+RP: Sport extra: 3. Liga live



Energie Cottbus - 1. FC Kaiserslautern



16.00 BW+RP: Oma kocht am besten (WH von DO)



00.45 h: Keine WH, da die Sendung am Nachmittag entfällt.



00.45 Am Ende siegt die Liebe



Spielfilm Deutschland 2000 Erstsendung: 14.04.2000 in Das Erste Autor: Christiane Sadlo



Rollen und Darsteller:



Anna Linke____Marianne Sägebrecht Lilli Linke____Denise Zich Max Sander____Rolf Hoppe Tom Grosse____Tim Egloff Nicki____Elodie Eick Frank Fürst____Ralf Bauer Pia Thaler____Johanna May und andere Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Wolfgang Hammerschmid



Samstag, 20. April 2019 (Woche 17)/02.04.2019



13.30h - 16.15 h: Geänderten Programmablauf beachten, ab 14.00 h getrennt von SR



13.30 (VPS 13.29) Auto-Ikonen: Mercedes 300 SL Der Flügeltürer Erstsendung: 27.03.2016 in SWR/SR



14.00 BW+RP: Sportclub live - 3. Liga



VfL Osnabrück - VfR Aalen



14.00 SR: SAARTHEMA



Saarland - das unterschätzte Bundesland?! Erstsendung: 04.04.2019 in SR



14.45 SR: Die Saar - ein Fluss und seine Geschichte Erstsendung: 20.01.2019 in SWR/SR



16.00 BW+RP: Reisetipp Südwest



Wandern im Pfälzerwald Erstsendung: 29.04.2018 in SWR/SR



Donnerstag, 25. April 2019 (Woche 17)/02.04.2019



Odysso rückt auf 22.00 h, 21.00 h: Neuer Beitrag! ("Morden im Norden" entfällt)



21.00 (VPS 20.59) Die härtesten Jobs von damals Florian Weber schuftet sich durch die Geschichte Erstsendung: 03.10.2017 in SWR/SR Folge 1



Tagestipp



22.00 (VPS 21.00) odysso - Wissen im SWR Es liegt was in der Luft!



Moderation: Dennis Wilms



Freitag, 26. April 2019 (Woche 17)/02.04.2019



22.00 h: Nachgeliefertes Thema beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Gefangen



Donnerstag, 02. Mai 2019 (Woche 18)/02.04.2019



Odysso rückt auf 22.00 h, Neuer Beitrag um 21.00 h, "Morden im Norden" entfällt.



21.00 (VPS 20.59) Die härtesten Jobs von damals Florian Weber schuftet sich durch die Geschichte Erstsendung: 31.10.2017 in SWR/SR Folge 2



22.00 (VPS 21.00) odysso - Wissen im SWR Mit digitaler Medizin Kasse machen - zum Wohle des Patienten?



Moderation: Dennis Wilms



Samstag, 04. Mai 2019 (Woche 19)/02.04.2019



14.00 h - 16.00 h: BW steigt aus gemeinsamem Programm für diese Sendung aus:



14.00 (VPS 13.59) BW: Sport extra: 3. Liga live Karlsruher SC - SG Sonnenhof Großaspach



Donnerstag, 09. Mai 2019 (Woche 19)/02.04.2019



Odysso rückt auf 22.00 h, Neuer Beitrag um 21.00 h, "Morden im Norden" entfällt.



21.00 (VPS 20.59) Die härtesten Jobs von damals Florian Weber schuftet sich durch die Geschichte Erstsendung: 01.11.2017 in SWR/SR Folge 3



Tagestipp



22.00 (VPS 21.00) odysso - Wissen im SWR Reiselust statt Reisefrust - Tourismus auf dem Prüfstand



Moderation: Dennis Wilms



