Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) hat heute eine unbesicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 50 Mio. ausgegeben.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 5. April 2024 (fünf Jahre) und wird mit einem Coupon von 2,35% per annum verzinst. Die Anleihe wurde im Wege einer Privatplatzierung von einer deutschen Pensionskasse gezeichnet.Damit stehen der DKR derzeit mehr als EUR 100 Mio. zur Verfügung, die zur zügigen Akquisition weiterer hochrentierlicher Einzelhandelsimmobilien in diesem Jahr eingesetzt werden sollen. Die DKR nutzt somit die jüngste Rating-Anhebung für unbesichertes Fremdkapital von Ende Februar 2019 ("BBB-") und erweitert ihr Finanzierungsinstrumentarium. Die Durchschnittsverzinsung für Fremdkapital steigt leicht auf etwa 1,9% per annum an und verbleibt damit auf einem sehr geringen Niveau.

Trotz des Anstiegs der Finanzverbindlichkeiten durch die Unternehmensanleihe verbleibt der LTV in der Größenordnung von 50%, was dem Ziel der Gesellschaft entspricht. Dies ergibt sich zum einen aus dem aktuell niedrigen Ausgangs-LTV von rund 45%. Zum anderen geht der Vorstand aufgrund der Wertschöpfung im Immobilienportfolio durch Mietvertragsverlängerungen und Leerstandsabbau der letzten Monate sowie einer deutlich steigenden Nachfrage nach Nahversorgungsimmobilien auf dem deutschen Immobilieninvestmentmarkt von einer Immobilienaufwertung zur nächsten turnusgemäßen Portfoliobewertung am 30.06.2019 aus.

Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der DKR: "Die Ankaufspipeline ...

