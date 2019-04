Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) die angepasste Umsatzprognose erreicht, das ursprüngliche Umsatzziel wegen Projektverschiebungen aber verfehlt. Für 2019 rechne das Unternehmen mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebniswachstum. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel leicht, halten aber an dem positiven Votum fest.

Nach Analystenaussage habe USU im Geschäftsjahr 2018 den Umsatz auf 90,49 Mio. Euro (GJ 2017: 84,36 Mio. Euro) verbessert und damit die angepasste Range von 89 bis 91 Mio. Euro erreicht. Insbesondere durch Projektverschiebungen bei US-Kunden sei der Umsatz aber schwächer als ursprünglich erwartet ausgefallen. Sichtbar werde diese Umsatzverschiebung anhand des Rückgangs der Lizenzerlöse auf 13,30 Mio. Euro (GJ 2017: 15,56 Mio. Euro). Die Projektverschiebung habe in erster Linie margenstarke Einzellizenzverkäufe betroffen, wodurch das um akquisitionsbedingte Sondereffekte bereinigte EBIT auf 4,13 Mio. Euro (GJ 2017: 6,13 Mio. Euro) gesunken sei. Ergebnisbelastend habe sich laut GBC zudem die verstärkte Vertriebsinvestition für das internationale Wachstum sowie die nachfragebedingte Ausweitung der Beratermannschaft ausgewirkt.

Für 2019 rechne der USU-Vorstand mit Umsätzen von 98 bis 101 Mio. Euro und einem bereinigten EBIT von 7,5 bis 10,0 Mio. Euro. Mittelfristig erwarte USU unverändert für das Jahr 2021 Erlöse von 140 Mio. Euro und ein bereinigtes EBIT von 20 Mio. Euro. Das Analystenteam rechne in seiner Umsatzprognose für 2019 mit 98,50 Mio. Euro. Diese Erwartung basiere auf der Annahme, dass zumindest ein Teil der verschobenen Projekte realisiert werde und die Vertriebsbemühungen im Ausland Früchte tragen. Insgesamt kalkuliere das Analystenteam für 2019 mit einem bereinigten EBIT von 8,08 Mio. Euro. Bis 2021 solle dies dann weiter auf 18,07 Mio. Euro zulegen. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 24,70 Euro je Aktie (zuvor: 24,95 Euro je Aktie) und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".

