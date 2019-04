In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Februar deutlich gefallen. Der Auftragseingang fiel um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen etwas stärkeren Rückgang um 1,8 Prozent erwartet. Im Januar waren die Auftragseingänge korrigiert 0,1 (zunächst 0,3) Prozent gestiegen.

Ohne schwankungsanfällige Transportgüter erhöhten sich die Aufträge geringfügig um 0,1 Prozent. Die Aufträge für zivile Kapitalgüter (ohne Militär und Flugzeuge) fielen dagegen um 0,1 Prozent. Die Kapitalgüter gelten als Indikator für die Investitionsfreude der Unternehmen. Der nunmehr dritte Rückgang in vier Monaten deutet auf Investitionszurückhaltung hin.

Die Entwicklung im Überblick

Februar Prognose Vormonat

Auftragseingang -1,6 -1,8 +0,1r

Ex Transport +0,1 +0,1 -0,1r

zivile Kapitalgüter -0,1 +0,1 +0,9r°

(Angaben in Prozent, r=revidiert)

/bgf/stk

AXC0198 2019-04-02/14:52