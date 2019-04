Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: SPORTTOTAL AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SPORTTOTAL AG Unternehmen: SPORTTOTAL AG ISIN: DE000A1EMG56 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.04.2019 Kursziel: 1,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann Erfolgsmeldungen im DIGITAL- und VENUES-Segment notwendig SPORTTOTAL hat am vergangenen Freitag den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht und die bereits Mitte Februar bekannt gegebenen Jahresziele bestätigt. Mit Erlösen i.H.v. 37,6 Mio. Euro erzielte SPORTTOTAL im abgelaufenen Geschäftsjahr ein EBIT von nur -8,0 Mio. Euro. Der mit Abstand größte Anteil am Gesamtumsatz entfiel mit 34,0 Mio. Euro (Vj.: 36,2 Mio. Euro) auf das LIVE-Segment. Wir gehen davon aus, dass hier rund 24 Mio. Euro durch Eventreisen mit dem Großkunden Porsche erwirtschaftet wurden. Weitere ca. 7 Mio. Euro dürften im Zusammenhang mit dem 24h-Rennen generiert worden sein. Die Differenz von etwa 3 Mio. Euro entfällt z.B. auf redaktionelle Dienstleistungen im Sport- und Automotivebereich (u.a. Imagefilme). Im LIVE-Segment wurde ein EBIT i.H.v. 1,0 Mio. Euro erzielt (Vj.: 2,2 Mio. Euro). Das DIGITAL-Segment enthält inzwischen ausschließlich Erlöse der Streaming-Plattform sporttotal.tv. Wir gehen davon aus, dass nahezu der gesamte Umsatz in diesem Segment i.H.v. 2,8 Mio. Euro (Vj.: 2,2 Mio. Euro) von den Partnern Axel Springer, Allianz, Hyundai und Deutsche Telekom stammt. Der Unterschied zum Gesamtumsatz aus dem Vorjahr (6,8 Mio. Euro) resultiert aus der erstmaligen Dekonsolidierung der _wige SOUTH&BROWSE gmbh sowie der sport media group GmbH. Aufgrund noch hoher Anlaufinvestitionen für die Kamerainstallationen sowie den Aufbau der Streaming-Plattform lag das EBIT bei -3,7 Mio. Euro (Vj.: -0,1 Mio. Euro). Den größten Rückgang verzeichnete das VENUES-Segment, dass ein Umsatzniveau von 1,4 Mio. Euro erreichte (Vj.: 9,3 Mio. Euro). Allerdings ist dies auf das naturgemäß volatile Projektgeschäft zurückzuführen. Hier wurde ein Rennstreckenprojekt in 2018 zu großen Teilen abgewickelt, sodass auch die Kosten bereits größtenteils verbucht wurden. Der Umsatz- und Ergebniseffekt (MONe Umsatz: rd. 5 Mio. Euro, EBIT: ca. 1,2 Mio. Euro) wird jedoch aufgrund von vertraglichen Besonderheiten erst in 2019 wirksam werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das VENUES-Segment daher ein EBIT von nur -1,4 Mio. Euro (Vj.: 2,0 Mio. Euro). Neben den drei Berichtssegmenten entfällt auf die Finanz- und Führungsholding ein stark negatives Ergebnis i.H.v. -3,9 Mio. Euro (Vj.: -2,6 Mio. Euro), worin primär Personalaufwendungen sowie Rechts- und Beratungskosten enthalten sind. Das etwas weniger negative Nettoergebnis von -7,1 Mio. Euro (MONe: -7,3 Mio. Euro) resultiert aus höheren genutzten Verlustvorträgen als von uns antizipiert. Zur Erreichung der Jahresziele 2019 (Umsatz zw. 60 und 70 Mio. Euro, EBIT zw. -4,0 und +0,5 Mio. Euro) sowie unserer Prognosen sind Erfolgsmeldungen bei neuen Rennstreckenprojekten sowie Fortschritte bei der Streaming-Plattform sporttotal.tv notwendig. Positiven Newsflow erwarten wir hierzu noch in H1. Fazit: Nach wie vor sehen wir größtenteils Risiken aber kaum Chancen im aktuellen Kursniveau reflektiert. Nach Überarbeitung unseres Bewertungsmodells bestätigen wir daher unsere Kaufempfehlung mit leicht reduziertem Kursziel von 1,80 Euro (zuvor: 1,90 Euro) und empfehlen aus Timing-Gesichtspunkten jedoch, Erfolgsmeldungen aus dem Projektgeschäft abzuwarten. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

