Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 US-Dollar belassen. Der langfristige Trend zu Unterhaltungsangeboten auf Nachfrage sei ungebrochen stark und sollte die Auswirkungen durch Preiserhöhungen abmildern, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Sorgen vor Wettbewerbern seien überzogen. In der jüngst schwächeren Kursentwicklung des Streaming-Anbieters und Filmproduzenten sieht der Experte eine gute Kaufgelegenheit. Netflix zählt für ihn zusammen mit Facebook, Amazon und Twitter zu den Internet-"Top Picks"./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019

