Seit heute früh beginnen die Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ether(eum) (ETH) und Co. los zu sprinten. Einen konkreten Anlass dafür gab es meines Wissens nach nicht. Allerdings deutete sich die Kursrally schon seit mindestens vier Wochen an. Natürlich hat die Kursrally bei Bitcoin und Co. aber auch endlich die Aktien der Branche, in Deutschland ist das allen voran das Papier der Bitcoin Group (WKN: A1TNV9), befeuert.

Immer wieder werde ich gefragt, ob man in Kryptowährungen investieren sollte? Ist das nicht zu riskant? Wird der Bitcoin überhaupt überleben? Meine Antworten darauf fallen immer gleich aus, egal ob ich das im Jahr 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 oder eben heute gefragt wurde. Prinzipiell sollte man einen kleinen Teil seines Geldes in Kryptowährungen investieren, ja. Natürlich ist das auch riskant, es gibt keine risikolose Geldanlage. Und ob der Bitcoin am Ende überleben wird, kann ich auch nicht mit 100%iger Gewissheit beantworten.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Was ich Ihnen aber sagen kann ist, dass der Euro in seiner heutigen Form langfristig auf keinen Fall überlebensfähig ist. Ich vermute allerdings, dass er durch eine Deflation und nicht durch (Hyper)Inflation scheitern wird, weil irgendwann die schwachen Länder wie Griechenland und Co. die Eurozone nach und nach verlassen werden. Allerdings kann ich Ihnen auch nicht genau sagen wann das sein wird. Ich vermute jedoch nicht vor 2030, so dass wir alle noch ein wenig Zeit haben. Früher ist jedoch möglich, ohne dass ich hier Panik verbreiten möchte.

Modern Monetary Theory (MMT) - Weimar reloaded

Bisher dachte ich immer, dass Sachwerte wie Gold und Silber sowie andere Währungen wie der Schweizer Franken oder der US-Dollar gute Alternativen wären, um sein Geld in Sicherheit zu bringen. Was Gold und Silber angeht, mag das auch so sein. Was den Schweizer Franken betrifft, muss man mal abwarten. Aber den US-Dollar sehe ich immer kritischer, was letztlich hochproblematisch werden kann. Denn immerhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...