Nach den Kommunalwahlen in der Türkei warten Anleger auf eine Ansage von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Zudem kommt neuer Druck aus den USA.

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen und neuer politischer Streit bringen die Märkte in der Türkei erneut unter Druck. Am Dienstag verlor die türkische Lira bis zu 2,1 Prozent zum US-Dollar. Zuvor hatte die US-Regierung geplante Lieferungen von Kampfjet-Ausrüstung an die Türkei gestoppt.

Für die türkischen Märkte geht die seit knapp zwei Wochen andauernde Hängepartie damit in die nächste Runde. Am Sonntag war die Regierungspartei AKP bei den Kommunalwahlen zwar landesweit als stärkste Kraft hervorgegangen, verlor aber gerade in den Großstädten viele Stimmen. Das nährt bei Investoren die Sorge, dass der türkische Markt weiter volatil bleibt. "Die Lira bleibt verwundbar", meint Commerzbank-Analyst Tatha Ghose.

Doch anstatt ein konkretes Reformprogramm vorzulegen, belässt es die Regierung in Ankara bei Ankündigungen. "Vor uns liegt eine Reformagenda", ließ Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Wahlsonntag zwar wissen, doch so manchem reicht das nicht. "Erdogan improvisiert von Tag zu Tag und hat keinen Spielplan, also könnten die Probleme in der Türkei eskalieren", sagt etwa Nihat Bülent Gültekin, ein ehemaliger Gouverneur der türkischen Zentralbank.

Niedrige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...