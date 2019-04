Hamburg (www.fondscheck.de) - Ab sofort startet die Lloyd Fonds AG (ISIN DE000A12UP29/ WKN A12UP2, Deutsche Börse Scale) den Vertrieb ihrer ersten vier Publikumsfonds, so die Lloyd Fonds AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dabei handelt es sich um zwei Aktienfonds, einen Mischfonds und einen Rentenfonds. Alle Fonds verfolgen einen klar aktiven, auf Selektion fokussierten Investmentprozess und bieten dadurch einen klaren Mehrwert. Die Fonds sind in jeweils drei Anteilsklassen R (Retail), I (Institutional) und S (Seed) erwerbbar: ...

