=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin März 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Jahresergebnis, Wiesbaden 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Jahresergebnis, Grünwald 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, ausführliches Jahresergebnis, Lehrte 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zu staatlicher Beihilfe für BMW-Werk in Leipzig, Luxemburg *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,7 1. Veröff.: 48,7 zuvor: 50,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 1. Veröff.: 54,9 zuvor: 55,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,7 1. Veröff.: 52,7 zuvor: 52,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,3 1. Veröff.: 51,3 zuvor: 51,9 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Februar 10:00 DE/Verband der Auslandsbanken in Deutschland, Jahres-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 50,8 zuvor: 51,3 10:30 DE/Rewe Group, Jahres-PK, Köln *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 EU/Europäisches Parlament, Kurzplenartagung (bis 4.4.), u.a. Erklärungen von Rat und Kommission zum Brexit und zu den Handelsbeziehungen mit China, Brüssel *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +173.000 Stellen zuvor: +183.000 Stellen 14:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der American Bankers Association, Washington 15:00 US/Nato, Treffen der Außenminister zum 70. Jahrestag der Gründung (bis 4.4.), Washington *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 54,8 zuvor: 56,0 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 59,7 Punkte 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK nach Regionalkonferenz der ostdeutschen Ministerpräsidenten, Neudietendorf *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - GB/Unterhaus, Sitzung zum Brexit, eventuell weitere Probeabstimmungen über Alternativen zum EU-Austrittsvertrag, London - US/Chinesische Delegation unter Führung von Vize-Premier Liu He zu Handelsgesprächen in den USA, Washington ===

