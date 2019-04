Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Valeo von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Autozulieferer auf die Zahlen für 2018 hin angepasst, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In dem neuen Kursziel komme der schwächere Ausblick für dieses Jahr und die gesunkene Erwartung an die Autoproduktion zum Ausdruck./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2019 / 20:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0013176526