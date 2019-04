Das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) kündigte heute an, dass auf der Pressekonferenz der COMPUTEX International 2019 Dr. Lisa Su, Präsidentin und CEO von AMD, mit einem Keynote-Vortrag zu hören sein wird. Die Pressekonferenz der COMPUTEX International 2019 mit CEO-Keynote-Vortrag findet im taiwanesischen Taipei am Montag, den 27. Mai um 10:00 Uhr im Taipei International Convention Center (TICC) in Raum 201 statt. Der Titel des Keynote-Vortrags lautet "The Next Generation of High-Performance Computing".

"Die COMPUTEX, eine der weltweit führenden Technologiemessen, geht seit mehr als 30 Jahren mit der Zeit. In diesem Jahr wird auf der internationalen Pressekonferenz vor Eröffnung der Messe erstmals ein Keynote-Vortrag gehalten", so Walter Yeh, Präsident und CEO von TAITRA. "Dr. Lisa Su erhielt eine besondere Einladung, um uns Einblick in das Thema «The Next Generation of High-Performance Computing» zu gewähren. Wir freuen uns darüber, dass durch ihren Vortrag die Zahl der interessierten Teilnehmer auf der COMPUTEX steigt, die neueste Branchenkenntnisse einbringen und gemeinsam die unendlichen Möglichkeiten des Technologie-Umfelds auf dieser globalen Bühne nutzen werden."

Als erste CEO-Keynote-Referentin auf der COMPUTEX-Pressekonferenz äußerte sich Dr. Lisa Su folgendermaßen: "Jahr für Jahr freue ich mich auf die COMPUTEX, eine der weltweit wichtigsten Messen für unsere Branche. Es ist mir eine Ehre, in diesem Jahr den Keynote-Vortrag zur Eröffnung zu halten und neue Detailinformationen über die AMD-Plattformen und -Produkte der nächsten Generation vorzustellen. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir darlegen, wie Spitzentechnologien und ein offenes Ökosystem einen Wendepunkt bei den Innovationen im Computer- und Industriebereich hervorbringen und wie diese sich auf mehrere wichtige Märkte positiv auswirken."

Unter der Leitung von Dr. Lisa Su wächst und brilliert AMD weiterhin bei Technologien in den Bereichen High-Performance-Computing, Grafik und Visualisierung. Zu den neusten von AMD auf den Markt gebrachten Produkten zählen die weltweit erste 7 nm-Gaming-GPU AMD Radeon VII und die erste 7 nm-GPU für Rechenzentren, die AMD Radeon Instinct MI60. Demnächst werden die folgenden Produkte auf den Markt kommen: 7 nm-Prozessoren des Typs AMD EPYC für Rechenzentren, Desktop-Prozessoren der 3. Generation des Typs AMD Ryzen sowie Grafikkarten, die auf der "Navi-Architektur" der nächsten Generation basieren. All diese Produkte sind darauf ausgelegt, für Gamer und Entwickler außergewöhnliche Leistungen zu erbringen und zur Lösung vieler der schwierigsten Herausforderungen in unserem Alltag beizutragen. Bei ihrem CEO-Keynote-Vortrag werden Dr. Lisa Su und weitere hochkarätige Gäste neue Detailinformationen über künftige Produkte vorstellen und aufzeigen, wie die Branche ein neues Ökosystem für Hochleistungs-Computer aufbaut, das die Technologie auf eine neue Entwicklungsstufe bringen wird.

Die COMPUTEX 2019, die vom 28. Mai bis 1. Juni 2019 stattfinden wird, behauptet im Einklang mit dem Motto "Building Global Technology Ecosystems" ihre Position als Meilenstein für die Entwicklung des weltweiten Technologieökosystems. Auf der Messe werden 1.685 Aussteller an 5.508 Ständen vertreten sein, die die aktuellsten Technologietrends wie KI und IoT, 5G, Blockchain, Innovationen und Startups sowie Gaming und XR präsentieren werden. Die Messe des Jahres 2019 zielt darauf ab, Inspirationen für innovativere Technologien und Marktchancen zu liefern, um ein ganz neues IKT-Ökosystem zu schaffen.

