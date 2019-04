Wie Morphosys am Montag berichtet hat, hat Dr. Sarah Fakih mit Wirkung zum 1. April die Leitung der Abteilung Corporate Communications und Investor Relations der Morphosys AG übernommen. Fakih kommt von der im MDAX und TecDAX sowie an der New Yorker Börse notierten Qiagen, einem weltweit führenden Anbieter von Probenvorbereitungs- und Testtechnologien für die molekulare Diagnostik, die akademische Forschung, die pharmazeutische Industrie und im Bereich Angewandte Testverfahren. "Wir freuen uns, dass wir mit Sarah eine erfahrene und kompetente Investor-Relations-Expertin mit einem starken wissenschaftlichen Hintergrund für diese wichtige Funktion in unserem Unternehmen gewinnen konnten und wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe", kommentierte Jens Holstein, Finanzvorstand der Morphosys AG.

